11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сербский теннисист Новак Джокович в шестой раз стал победителем Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в решающем поединке мужского одиночного разряда первый номер мирового рейтинга обыграл итальянца Маттео Берреттини, занимающего 9-е место в рейтинге АТР - 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 24 минуты. Это 20-й чемпионский титул Новака Джоковича на турнирах серии "Большого шлема".
Победительницей женского одиночного разряда стала первая ракетка планеты австралийская теннисистка Эшли Барти, обыгравшая в финале чешку Каролину Плишкову (13-й номер рейтинга WTA) - 6:3, 6:7 (4:7), 6:3.
Четвертая ракетка мира белоруска Арина Соболенко проиграла в полуфинальном матче Каролине Плишковой - 7:5, 4:6, 4:6. До этого поражения лучшая белорусская теннисисткс поочередно победила румынку Монику Никулеску (191) - 6:1, 6:4, британку Кэти Бултер (219) - 4:6, 6:3, 6:3, колумбийку Марию Камилу Осорио Серрано (94) - 6:0, 6:3, представительницу Казахстана Елену Рыбакину (20) - 6:3, 4:6, 6:3 и тунисскую теннисистку Унс Джабир (24) - 6:4, 6:3.
Общий призовой фонд 134-го по счету Уимблдонского турнира составил 35 млн фунтов стерлингов. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработали по 1,7 млн фунтов стерлингов. В прошлом году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. В 2019 году чемпионкой среди женщин впервые стала стала румынка Симона Халеп, у мужчин свой пятый титул завоевал серб Новак Джокович.-0-