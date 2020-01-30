Новак Джокович в трех сетах обыграл Роджера Федерера и стал первым финалистом Australian Open

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторая ракетка мира серб Новак Джокович стал первым финалистом мужского одиночного разряда открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом полуфинальном поединке с еще одним бывшим лидером мирового рейтинга швейцарцем Роджером Федерером (3-й номер рейтинга АТР) серб победил в трех сетах - 7:6 (7:1), 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 18 минут.

Соперник Новака Джоковича станет известен 31 января после матча австрийского теннисиста Доминика Тима (5) и представителя Германии Александра Зверева (7).

Победители полуфиналов 2 февраля встретятся в финальном матче первого в сезоне турнира серии "Большого шлема".

В решающем поединке женского одиночного разряда 1 февраля американская теннисистка София Кенин, занимающая 15-е место в мировом рейтинге, сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой, у которой 32-я позиция в рейтинге WTA.-0-

София Кенин и Гарбинье Мугуруса вышли в финал Australian Open В первом полуфинале американская теннисистка София Кенин, занимающая 15-е место в мировом рейтинге, победила в двух сетах первую ракетку планеты австралийку Эшли Барти - 7:6 (8:6), 7:5.