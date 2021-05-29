Новак Джокович выиграл 83-й титул на турнирах АТР

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серб Новак Джокович в 83-й раз стал победителем турниров под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свой очередной титул лидер мирового рейтинга добыл сегодня в родном Белграде, обыграв в решающем поединке словацкого теннисиста Алекса Молчана (255-й номер мирового рейтинга) - 6:4, 6:3. Теперь Новак Джокович отправится в Париж, где завтра стартует второй в сезоне турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат Франции.

Вчера в финале парного разряда соревнований в сербской столице белорусский теннисист Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих победили бразильско-шведский тандем Рафаэль Матос / Андре Горанссон - 6:4, 6:1.-0-