Новакович: олимпийский дебют Екатерины Слоевой получился неплохим

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский дебют белорусской конькобежки Екатерины Слоевой получился неплохим. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал старший тренер национальной команды по резерву Александр Новакович.

Сегодня в Пекине 22-летняя белорусская спортсменка заняла 16-е место на дистанции 1500 м. После шести забегов она даже лидировала, но потом ее результат (1 мин. 58,41 сек.) превзошли полтора десятка конкуренток. "Для первого олимпийского старта Катя выступила вполне нормально, но могло быть и лучше. Что касается лидера белорусской команды Марины Зуевой, то, думаю, она еще набирает обороты. Будем надеятся, что на дистанции 5000 м она сможет выйти на пик формы и по меньшей мере попасть в первую восьмерку", - считает Александр Новакович.

Говоря о перспективах наших спортсменов, стартующих в спринтерских дисциплинах, по функциональному потенциалу они способны бороться за медали. Ну а далее все будет зависеть от психологической устойчивости и боевого настроя, отметил тренер.

"Общие впечатления от олимпийского конькобежного турнира - пока все более-менее предсказуемо, медали берут признанные фавориты. Разве что вчера удивил молодой норвежец Хальгейр Энгебротен, который стал бронзовым призером на дистанции 5000 м", - сказал известный белорусский специалист.

За всю историю Олимпийских игр из белорусских конькобежцев на пьедестал почета поднимался только прославленный Игорь Железовский. В составе сборной СССР в Калгари-1988 он стал бронзовым призером на дистанции 1000 м, а в Лиллехаммере-1994, когда сборная Беларуси впервые выступала самостоятельной командой, выиграл серебряную медаль в этой же дисциплине.

На пекинской Олимпиаде участники конькобежного турнира разыгрывают 14 комплектов наград.-0-

Фото Дениса Костюченко, НОК Беларуси - БЕЛТА