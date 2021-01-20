Новополоцк примет третий этап Кубка Белорусской федерации биатлона 21-24 января

20 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. С 21 по 24 января на базе Новополоцкого училища олимпийского резерва (УОР) пройдет третий этап Кубка Белорусской федерации биатлона, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор училища Валерий Гущин.

Торжественное открытие состоится 22 января, а в следующие два дня на дистанцию выйдут около 170 девушек и юношей. "В этом году в традиционных зимних стартах участвуют сборные всех областей, Минска и Новополоцка. Это комплексные состязания. В первый соревновательный день состоится масс-старт, во второй - смешанная эстафета. Участники будут разделены на 4 возрастные группы. Самые младшие спортсмены - 2008-2009 годов рождения, самые старшие - 2002-2003 годов", - рассказал Валерий Гущин.

В зависимости от возраста ребят ждет разная дистанция. Самые юные биатлонисты выйдут на круг в 700 м без винтовок. Оружие будет ждать их на стрельбище. Спортсменам нужно будет стрелять по мишеням из положения лежа со специальных подставок для винтовок. Их старшие товарищи выйдут на дистанцию в 2 км в полной боевой выкладке. Победителей определят в индивидуальном и командном зачетах.

В этом году из-за эпидемиологической ситуации отказались от традиционного приглашения болельщиков из Новополоцка. Не будет и зрительских трибун. Правда, любители биатлона смогут посмотреть прямую трансляцию захватывающих зимних гонок на YouTube-канале. "Родители и близкие юных спортсменов, конечно, допускаются на соревнования, но им нужно будет соблюдать социальную дистанцию и масочный режим", - отметил директор УОР. Для удобства зрителей и судей будет вестись трансляция на большом экране, который привезут из Гомеля. Все ребята перед началом соревнований должны будут пройти тест на COVID-19. Гостей разместят в общежитии училища, а подопечных учреждения образования отправят домой на время проведения Кубка. Валерий Гущин добавил, что церемонии открытия спортивного состязания и награждения победителей пройдут на свежем воздухе.-0-