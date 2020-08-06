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06 августа 2020, 20:30

Новополоцкий "Химик" обыграл солигорский "Шахтер" в матче Кубка Салея

Во время матча. Фото ХК "Шахтер"
Во время матча. Фото ХК "Шахтер"

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новополоцкий "Химик" обыграл солигорский "Шахтер" в матче стартового этапа Кубка Салея. Поединок дружин из группы А завершился со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) в пользу команды Олега Хмыля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По дебютным минутам встречи казалось, что у серебряных медалистов чемпионата Беларуси минувшего года не возникнет проблем с командой из экстралиги Б. Тем более что первый период прошел под аккомпанемент атак "горняков", которые по-хозяйски расположились в зоне обороны новополочан. Однако шайба побывала в воротах "Химика" лишь на 11-й минуте игры - отличился Артем Кислый.

После взятия ворот соперников в действиях солигорчан появилась академичность. В атаках стало куда меньше остроты. Впрочем, когда дело доходило до серьезной опасности, на линии ворот не допускал осечек голкипер новополочан Артем Шпилев. Игроки "Химика", сделав ставку на контратакующую игру, не прогадали: на 35-й минуте встречи счет сравнял нападающий Игорь Коваленя.

В третьем периоде рисунок игры не изменился. Новополочане, действовавшие вторым номером, смогли нанести еще два разящих броска, огорчив голкипера "горняков" Максима Малютина. Шайбы забросили Артем Землянкин и Данил Щеголев на 45-й и 48-й минутах игры соответственно.

Фото ХК "Шахтер"
Фото ХК "Шахтер"

Оставшееся время поединка прошло в атаках "горняков", которые чуть более чем за минуту до финального свистка забросили вторую шайбу: Андрей Феклистов реализовал большинство после удаления Артема Ментюка. Однако финишный штурм солигорчанам не удался. Оборона "Химика" была на высоте.

В параллельной встрече еще двух дружин из группы А результативный хоккей показали жлобинский "Металлург" и барановический "Авиатор", забросившие в основное время матча шесть шайб. На три гола "летчиков" в исполнении Максима Никитина, Николая Михайлова и Богдана Хамицевича отметились взятиями ворот "стальные волки" Алексей Михнов, Захар Полищук и Евгений Астанков. Судьба матча решалась в овертайме, где удача улыбнулась коллективу из Гомельской области. За 29 секунд до конца дополнительного времени матча отличился Захар Полищук, оформивший голевой дубль и трудную викторию своей команды - 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0).-0-

Фото ФХБ
Фото ФХБ

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