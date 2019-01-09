Новополоцкий "Химик" проведет первый домашний матч на обновленной арене

9 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Новополоцкий хоккейный клуб "Химик" 10 января проведет первый матч на обновленной ледовой арене родного города, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома.

Новополоцкая команда с апреля 2018 года не играла на домашнем льду. "Химик" начал тренироваться на своей арене в декабре прошлого года, а 10 января в 19.00 он сразится в северном дерби с ХК "Витебск".

"Это долгожданное событие для города, и мы подготовили развлекательную программу для зрителей с розыгрышами призов, гостей ожидает выступление местных музыкальных групп, - отметили в горисполкоме. - В обновленном Ледовом дворце будет работать кафе, сувенирная лавка, в будущем в нем появится музей спортивной славы "Химика".

За время реконструкции арены улучшилась инфраструктура здания, обновлены практически все спортивные залы, появилось новое оборудование, выросло качество льда. Сейчас во дворце продолжается строительство второй арены. Планируется, что весь Ледовый дворец торжественно откроют в первой половине 2019 года.-0-