Новозеландская гребчиха Эмма Твигг выиграла золото Олимпиады в женских одиночках

Эмма Твигг. Фото Getty Images
Новости темы "Олимпиада в Токио"
30 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Новозеландская спортсменка Эмма Твигг выиграла золото олимпийской регаты в академической гребле, став сильнейшей в финале гонок женских одиночек, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Олимпийская чемпионка преодолела дистанцию заезда за 7 мин. 13,97 сек. Второе место заняла россиянка Анна Пракатень. Экс-белоруска показала на финише время 7 мин. 17,39 сек. и выиграла серебряную медаль соревнований. Бронзовая медаль на счету Магдалены Лобниг из Австрии - 7 мин. 19,72 сек.-0-