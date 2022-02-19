Новозеландский фристайлист Нико Портеус выиграл золото Олимпиады в хафпайпе

19 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Новозеландский фристайлист Нико Портеус стал олимпийским чемпионом по хафпайпу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Три призовых места в этой дисциплине заняли те же спортсмены, что и четыре года назад. Бронзу Пхенчхана Портеус разменял на золото Пекина, для Новой Зеландии эта медаль высшей пробы стала уже второй на Играх-2022. Серебряную медаль завоевал американец Дэвид Уайз, на двух предыдущих Олимпиадах становившийся чемпионом. Бронза досталась его соотечественнику Алексу Феррейре, который в Пхенчхане-2018 был в хафпайпе вторым.-0-