Новые футбольные поля с искусственным покрытием появились в Осиповичах и Браславе

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичах и Браславе оборудовали новые футбольные поля 20x40 с искусственным покрытием, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе АБФФ.

Создано они по социальному проекту, который совместно реализуют Туровский молочный комбинат, Белорусская федерация футбола и местные органы власти. Цель амбициозной инициативы - до 2022 года в каждом районе республики построить по футбольной площадке. Таким образом, мальчишки и девчонки даже в самых отдаленных уголках Беларуси получат возможность приобщиться к игре с мячом.

Это уже четвертое и пятое футбольные поля 20x40 с искусственным покрытием, открытые АБФФ в текущем году. До этого схожие проекты были реализованы в Белыничах, Жабинке и Бресте. В ближайшее время планируется открытие футбольного поля в Старых Дорогах.-0-