Новые вице-президенты МОК избраны на 136-й сессии организации

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вице-президенты Международного олимпийского комитета (МОК) избраны на 136-й сессии организации, которая прошла в видеоформате. Такая информация размещена на официальном сайте организации, сообщает БЕЛТА.

Одни из ключевых должностей в руководстве олимпийским движением заняли президент Национального олимпийского комитета Австралии Джон Коутс, являющийся также главой координационной комиссии МОК, и представитель Сингапура Сер Мианг Нг. Они заменят Угура Эрденера и Хуана-Антонио Самаранча соответственно. Кроме того, в совет МОК были избраны Микаэла Кожуанко Яворски (Филиппины) и Херардо Вертхайн (Аргентина).

В члены МОК включили главу Международной федерации легкой атлетики Себастьяна Коу из Великобритании, бывшего президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович, посла Саудовской Аравии в США принцессу Риму бинт Бандар бен Султан ибн Абдель-Азиз аль-Сауд, главу НОК Монголии Баттушига Батболда и члена правления Олимпийского комитета Кубы Марию Каридад Колон.-0-