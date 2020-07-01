Новый гандбольный сезон в Беларуси стартует в конце августа

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый гандбольный сезон в Беларуси стартует в конце лета. Его предварят "Финалы четырех" кубкового розыгрыша 2020 года, которые были перенесены в связи с пандемией коронавируса. Решающий этап Кубка Беларуси среди мужских команд планируется провести 22-23 августа в Пинске, женские дружины разыграют трофей 29-30 августа в Жлобине. Такие решения приняты на заседании исполкома Белорусской федерации гандбола, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В следующем 29-м по счету мужском чемпионате Беларуси в первом дивизионе примут участие восемь клубов: БГК имени Мешкова, минские СКА, "Витязь", БГУФК-СКА, "Машека" из Могилева, "Гомель", гродненский "Кронон" и команда РГУОР-сборная-2002 (вне конкурса). Они проведут четырехкруговой турнир, первый тур которого намечен на 29-30 августа.

По такой же системе пройдет турнир у женских команд, где за чемпионский титул будут сражаться "Гомель", "БНТУ-БелАЗ", "Городничанка", "Виктория-Берестье" из Бреста, "Витебчанка", бобруйская "Березина", РЦОР-БГУФК и РГУОР-сборная-2004. Начало женского первенства намечено на 5 сентября.

Также на заседании исполкома БФГ известный специалист Олег Шарейко утвержден главным тренером молодежной сборной Беларуси (U-20).

Планируется, что в еврокубковых турнирах нового сезона Беларусь представят пять клубов. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сыграет в мужской Лиге чемпионов, вице-чемпион страны столичный СКА выступит в Европейской лиге, "Машека" - в розыгрыше Кубка ЕГФ. Гандболистки "БНТУ-БелАЗа" примут участие в Европейской лиге, "Виктория-Берестье" попробует свои силы в Кубке ЕГФ.-0-