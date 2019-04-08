Новый проект на "Беларусь 5" расскажет интересные факты о II Европейских играх

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера программы "Наша Олимпиада" выйдет 19 апреля в эфире телеканала "Беларусь 5" , сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"ІІ Европейские игры по масштабу сравнимы с зимними Олимпийскими играми, а соревнования в восьми видах спорта будут квалификационными к летним Играм в Токио в 2020 году. Мультиспортивный форум станет, по сути, нашей Олимпиадой с настоящей эстафетой огня "Пламя мира", своими рекордами и участниками из 50 стран Европы. В каждом выпуске за 26 минут новый спортивный проект представит самые интересные события и факты о II Европейских играх 2019 года", - отметили в пресс-службе.

Проект "Наша Олимпиада" расскажет о всех нюансах подготовки к состязаниям. Ведущий Геннадий Войтович, известный зрителям "Беларусь 5" по проектам "Лига гандбола" и "Спорт-центр", не просто посетит тренировки спортсменов, а проверит их готовность с помощью неожиданных челленджей. Он выступит в качестве ревизора и протестирует столичные спортивные объекты с точки зрения удобства для болельщиков. В стартовом выпуске ведущий посетит Спортивно-стрелковый комплекс имени маршала С.Тимошенко и узнает, в каких залах пройдут соревнования ІІ Европейских игр по пулевой стрельбе, сколько зрительских мест на этом спортивном объекте, как выглядит VIP-трибуна.

В каждой программе "Наша Олимпиада" будет знакомить с определенным видом спорта и начнет с динамичной новой легкой атлетики - DNA. Состязания в этом виде пока проводились в тестовом режиме, поэтому в Минске профессионалы попробуют свои силы впервые. "Во время проекта зрителей "Беларусь 5" ожидают эксклюзивная информация и актуальные интервью с участниками континентального форума. В первой программе главный тренер национальной команды Беларуси по легкой атлетике Юрий Моисеевич назовет имена кандидатов в состав сборной по DNA, а председатель БФЛА Вадим Девятовский поделится ожиданиями от этого старта", - подчеркнули в Белтелерадиокомпании.

Проект представит и видеовизитки лидеров белорусской национальной команды. В первом выпуске олимпийский чемпион в прыжках на батуте Владислав Гончаров расскажет о себе, самых интересных моментах спортивной карьеры и планах на Европейские игры. Зрители спортивного канала медиахолдинга также смогут проверить свои знания, ответив на вопрос о II Европейских играх в начале программы и получив ответ в конце выпуска "Нашей Олимпиады". Их ожидает дайджест последних новостей и подборка самых интересных околоспортивных событий континентального форума.-0-