Новый сезон чемпионата Италии по футболу стартует 1 сентября, нынешний планируют доиграть к 20 августа

Во время матча "Ювентус" - "Интер". Фото из архива Синьхуа - БЕЛТА

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянская федерация футбола (FIGC) приняла решение о том, что сезон 2020/2021 чемпионата страны начнется 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIGC.

Такое решение было принято сегодня на заседании федерации.

Ранее сообщалось, что FIGC решила завершить три высших дивизиона чемпионата страны, а также Кубок Италии до 20 августа.

Чемпионат Италии был приостановлен в начале марта, возобновление текущего сезона планируется 20 июня. Лидером чемпионата на данный момент является туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр, на втором месте находится римский "Лацио" - 62 (26), на третьей позиции миланский "Интер" - 54 (25).-0-