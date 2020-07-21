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21 июля 2020, 09:30

Новый сезон футбольной Лиги чемпионов стартует 8 августа

Фото topsports.am
Фото topsports.am

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый сезон футбольной Лиги чемпионов начнется матчами предварительного раунда. Он пройдет в формате мини-турнира с участием четырех клубов на одном стадионе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В турнире примут участие представители стран с самым низким клубным рейтингом УЕФА. В полуфиналах предварительного раунда 8 августа сыграют чемпионы Сан-Марино и Северной Ирландии, а также Андорры и Косово. Победители этих встреч 11 августа поспорят за место в первом квалификационном раунде главного клубного турнира Старого Света. В нем выступит чемпион Беларуси брестское "Динамо". В связи с пандемией коронавируса исполком УЕФА принял решение, что квалификационные раунды обоих континентальных турниров - Лиги чемпионов и Лиги Европы - будут состоять из одного матча. Исключение - раунд плей-офф Лиги чемпионов, который, как и раньше, будет состоять из двух игр (дома и в гостях). Поединки первого отборочного раунда - 18-19 августа, второго - 25-26 августа, третьего - 15-16 сентября, плей-офф за выход в групповой этап - 22-23 и 29-30 сентября. Групповой этап ЛЧ стартует 20 октября, а финиширует 9 декабря.

В Лиге Европы Беларусь представят минское "Динамо", борисовский БАТЭ и солигорский "Шахтер". Расписание квалификации: предварительный раунд - 20 августа, первый отборочный круг - 27 августа, второй - 17 сентября, третий - 24 сентября, плей-офф - 1 октября. Матчи группового турнира ЛЕ пройдут с 22 октября по 10 декабря.

Как сообщалось, континентальные клубные турниры текущего сезона будут доиграны в формате "Финалов восьми". Матчи Лиги чемпионов намечено провести с 12 по 23 августа в португальском Лиссабоне. Поединки Лиги Европы с 10 по 21 августа примут немецкие Гельзенкирхен, Дуйсбург, Дюссельдорф и Кельн.-0-

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