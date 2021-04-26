Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем омского "Авангарда" с московским ЦСКА

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок открытия. Такая информация содержится на официальном сайте Лиги, сообщает БЕЛТА.

Оспорят почетный трофей две команды, играющие в финальной серии Кубка Гагарина, - омский "Авангард" и московский ЦСКА. Сообщается, что матч состоится на площадке команды, которая станет обладателем Кубка в нынешнем сезоне. Напомним, что после четырех встреч в серии до четырех побед между москвичами и сибиряками сохраняется паритет - 2:2. Пятая игра ЦСКА и "Авангарда" состоится сегодня вечером в Москве.

Нынешний сезон КХЛ стартовал 2 сентября в столице России матчем ЦСКА и казанского "Ак Барса", который завершился победой клуба из Татарстана в овертайме со счетом 3:2.-0-