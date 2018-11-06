Новый созыв белорусской футбольной "молодежки" сыграет с хорватами

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная сборная Беларуси (U-21) нового созыва, составленная из игроков не старше 1998 года рождения, проведет два товарищеских матча в гостях у хорватских сверстников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола".

Главный тренер белорусской "молодежки" Людас Румбутис пригласил в состав 20 футболистов:

вратари - Павел Павлюченко ("Динамо-Брест"), Максим Плотников ("Торпедо-БелАЗ", Жодино);

защитники - Артем Шкурдюк ("Энергетик-БГУ", Минск), Максим Швецов ("Динамо-Минск"), Илья Лукашевич, Алексей Лаврик (оба - "Минск"), Петр Казанцев ("Белшина", Бобруйск), Владислав Глинский ("Торпедо", Минск), Константин Кучинский ("Лида");

полузащитники - Денис Гречиха, Дмитрий Подстрелов (оба - "Днепр", Могилев), Дмитрий Бородин ("Смолевичи"), Макс Эбонг ("Шахтер", Солигорск), Павел Седько ("Динамо-Брест", Глеб Шевченко ("Славия-Мозырь"), Антон Новик ("ЮАС", Житковичи), Иван Бахар ("Минск");

нападающие - Виталий Лисакович ("Шахтер", Солигорск), Владислав Федосов, Артем Концевой (оба - "Днепр", Могилев).

Спарринги белорусских и хорватских футболистов состоятся 14 и 16 ноября в Загребе.-0-