8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым генеральным директором ХК "Динамо-Минск" стал Сергей Сушко. Такая информация содержится на официальном сайте "зубров", сообщает БЕЛТА.

"Наблюдательным советом клуба принято решение о назначении Сергея Сушко на должность генерального директора ХК "Динамо-Минск". Ранее эту должность занимал экс-глава наблюдательного совета Игорь Шуневич, покинувший клуб в апреле в связи с истечением срока контракта", - говорится в сообщении.

Ранее Сергей Сушко руководил хоккейным клубом "Брест".

Комментируя приход нового генерального директора, председатель Федерации хоккея Беларуси и наблюдательного совета ХК "Динамо-Минск" Дмитрий Басков объяснил выбор нового руководителя. "Сергей Анатольевич - опытный управленец. За четыре года он сумел создать в Бресте полноценную клубную вертикаль от школы для основной команды, а в минувшем сезоне добился повышения в классе, оформив с "Брестом" путевку в экстралигу А. Кроме того, в прошлом году Сушко возглавил Совет директоров клубов-участников чемпионата Беларуси, - рассказал Дмитрий Басков. - В пользу его назначения говорит и признание специалиста лучшим менеджером хоккейного клуба в экстралиге по итогам прошедшего сезона. Все это, на наш взгляд, позволит ему быстрее вникнуть в нюансы функционирования клуба КХЛ. Нужно сказать, что в хоккее новый генеральный директор минского "Динамо" давно. Он воспитал двух сыновей-хоккеистов - Илью и Максима. В 2017 году Максим Сушко был задрафтован клубом "Филадельфия Флайерз" (НХЛ), а уже в 2020 дебютировал в Континентальной хоккейной лиге именно в составе минского "Динамо" - сыграл 30 матчей, после чего отправился за океан и провел первые поединки за "Филадельфию" в Национальной хоккейной лиге. Это важно, так как стратегия клуба останется прежней - мы продолжим искать новые имена для того, чтобы раскрывать потенциал талантливой белорусской молодежи на уровне КХЛ. Мы уже определились с фигурой главного тренера - это Крэйг Вудкрофт, ряд игроков уже получил контракты на новый сезон и прямо сейчас ведутся переговоры с потенциальными новичками".

"Оказать помощь в формировании состава - первое, чем предстоит заняться новому генеральному директору", - добавил Дмитрий Басков.-0-