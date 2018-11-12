Новым главным тренером московского "Спартака" стал белорусский специалист Олег Кононов

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным тренером московского "Спартака" назначен Олег Кононов. Эту информацию БЕЛТА подтвердили в пресс-службе именитого российского клуба.

52-летний белорусский тренер в текущем сезоне тренировал тульский "Арсенал". Трудовое соглашение с Олегом Кононовым рассчитано до конца сезона с возможностью продления до 2020 года. На тренерском посту "Спартака" он сменил исполняющего обязанности тренера Рауля Рианчо, который в свою очередь был назначен после увольнения Массимо Карреры.

Выпускник Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма за карьеру игрока выступал за могилевский "Днепр", в 1989 году - за ворошиловградскую "Зарю", в 1989-1991 - за витебский КИМ, "Локомотив" и "Двину". В 1992 году продолжил выступление за КИМ в высшей лиге чемпионата Беларуси, новополоцкий "Нафтан", в 1998-1999 - за минское "Торпедо". В 1999 году получил тяжелую травму и завершил карьеру игрока. В начале тренерской карьеры в 2000-2004 годах Олег Кононов был ассистентом тренера Анатолия Юревича в минских клубах "Торпедо" и "Локомотив", а также в запорожском "Металлурге" (Украина).

Олег Кононов тренировал команды "Карпаты" и "Севастополь", "Краснодар" и грозненский "Ахмат".

Отметим, что московской клуб ЦСКА возглавляет также белорусский специалист, воспитанник ДЮСШ Хойники, Виктор Гончаренко.-0-