Новым председателем Белорусской федерации футбола избран Владимир Базанов

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым председателем ассоциации "Белорусская федерация футбола" избран Владимир Базанов. За него проголосовали участники отчетно-выборной конференции АБФФ, которая сегодня проходит в минском Доме футбола, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Базанов сменил на посту руководителя футбольной федерации Сергея Румаса, который возглавлял ее с 2011 года. Новому главе 61 год, он был кадровым военным, служил в Афганистане. Сейчас Владимир Базанов является заместителем председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания.

В суверенной истории Беларуси футбольной федерацией также руководили Евгений Шунтов (1989-1998), Григорий Федоров (1998-2003), Геннадий Невыглас (2003-2011).-0-

Фото Андрея Покумейко

Белорусскому футболу нужен новый импульс - Базанов Говоря о футболе высших достижений, председатель АБФФ отметил, что белорусские болельщики заждались хороших результатов от национальной сборной и клубов, которые, за исключением борисовского БАТЭ, неудачно выступают в европейских кубковых турнирах.

Футболом в Беларуси занимаются более 380 тыс. человек - Румас Председатель ассоциации "Белорусская федерация футбола", премьер-министр Сергей Румас отметил, что УЕФА высоко оценивает уровень развития массового футбола в Беларуси.