Новым председателем Белорусской федерации футбола избран Владимир Базанов

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым председателем ассоциации "Белорусская федерация футбола" избран Владимир Базанов. За него проголосовали участники отчетно-выборной конференции АБФФ, которая сегодня проходит в минском Доме футбола, передает корреспондент БЕЛТА.
Владимир Базанов сменил на посту руководителя футбольной федерации Сергея Румаса, который возглавлял ее с 2011 года. Новому главе 61 год, он был кадровым военным, служил в Афганистане. Сейчас Владимир Базанов является заместителем председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания.
В суверенной истории Беларуси футбольной федерацией также руководили Евгений Шунтов (1989-1998), Григорий Федоров (1998-2003), Геннадий Невыглас (2003-2011).-0-
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