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02 апреля 2020, 08:39

Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном

Хабиб Нурмагомедов. Фото ТАСС
Хабиб Нурмагомедов. Фото ТАСС

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бой между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном отменен из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Instagram российского спортсмена.

"Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя. Наверное, у меня, как и у других, было много планов после поединка, но я не в силах контролировать все это, - написал Хабиб Нурмагомедов. - Сверхдержавы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация меняется непредсказуемо. Но Хабиб все равно должен драться, так получается? Берегите себя и поставьте себя на мое место".

Отец чемпиона UFC Абдулманап Нурмагомедов заявил ТАСС, что не в курсе отмены боя. "Я не знаю, не могу сказать", - ответил он на вопрос о том, действительно ли бой его сына отменен.

UFC уже в пятый раз не может организовать поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. В 2020 году встречу планировалось провести 18 апреля в Бруклине, позднее власти штата Нью-Йорк запретили UFC организовывать турнир на фоне пандемии коронавируса, место боев до сих пор не определили. Также в рамках UFC 249 не состоятся поединки российских бойцов Ислама Махачева, Умара Нурмагомедова и Магомеда Анкалаева.

Изначально бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном был запланирован на декабрь 2015 года, однако россиянин снялся из-за травмы. Поединок перенесли на апрель 2016 года, но тогда уже американец не смог выйти в октагон из-за проблем с легкими. В 2017 году Хабиб Нурмагомедов был госпитализирован, а в 2018-м Тони Фергюсон травмировал колено и снялся с боя.

Хабиб Нурмагомедов готовился к поединку в зале AKA в Сан-Хосе (штат Калифорния, США). В середине марта местные власти закрыли зал из-за пандемии коронавируса, поэтому россиянин фактически лишился места для тренировок. По словам самого спортсмена, он и его команда после этого связались с UFC и получили гарантии, что турнир UFC 249 может быть перенесен в Абу-Даби. В ОАЭ спортсмены попасть не сумели, чемпион UFC вернулся в Россию, где и продолжил подготовку к бою. Сам Хабиб Нурмагомедов несколько дней назад сообщил, что в США он уже вернуться не сможет из-за пандемии коронавируса.

Тони Фергюсон сразу после заявления соперника в интервью ESPN сказал, что UFC должен лишить россиянина чемпионского титула. "Я был очень расстроен, сочувствую всем остальным, кто действительно переживает трудные времена, но немного злюсь на Хабиба, у него была возможность остаться здесь. Он был в Абу-Даби, у него был шанс вернуться до того, как Россия закрыла границы. Хабиб не хочет драться и должен быть лишен своего титула", - сказал Тони Фергюсон.

На данный момент официального комментария по отмене боя Нурмагомедов - Фергюсон нет.

В активе 31-летнего Хабиба Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. На счету 36-летнего Тони Фергюсона 28 боев, в которых он одержал 25 побед и трижды уступил.-0-

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