"Нужно было отомстить за промах Динары". Тренер о серебряной медали Смольского

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антону Смольскому нужно было отомстить за промах Динары Алимбековой. Такое мнение в эфире телеканала СТВ выразил старший тренер юношеской сборной Беларуси по биатлону Василий Большаков, сообщает БЕЛТА. Он вспомнил выступление спортсмена на Олимпиаде в Республике Корея.

"Он уже был на Олимпиаде в Республике Корея. Еще был молодой, конечно, недостаточно опыта, недостаточно объема сделанной работы. Никаких целей ему никто не ставил, но он все равно показал, что он может бороться. Он увидел, что можно бороться, реально бороться с самыми титулованными спортсменами. И все, был составлен дальнейший план подготовки на все это четырехлетие, потому что невозможно в нашем виде спорта что-то сделать за месяц, за два. Это должен быть объем работы. Сейчас как раз подошел его возраст, такой, когда можно переваривать объем работы, интенсивность, контролировать и понимать, как это делать, потому что многие спортсмены, к сожалению, не понимают сами, как что, они ждут, что кто-то должен, тренер должен что-то сделать. Все-таки спортсмен должен дойти своим умом", - отметил Василий Большаков.

Старший тренер рассказал, что в отношениях с Антоном Смольским у него не было конфликтов и разногласий.

"Должен быть позитив. В любом случае в отношениях, во всем. Поэтому с Антоном у нас не было конфликтов, не было никаких разногласий. Готов на больший результат. Готов выступить, чувствую, что готов. Вот, что он сказал. Нигде не ходили, никому не говорили. Обсуждалось еще осенью, наверное. То, что он будет готов и, допустим, в декабре после первой медали. Тут все сложилось. И Динара своим промахом где-то помогла. Ну, смотрите, она стрельнула - промах. И естественно, у них состоялся разговор, он же увидел эти слезы, все это. Он же человек ответственный, отомстить же надо за этот промах. Это же мужик", - подчеркнул Василий Большаков.-0-