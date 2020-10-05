Оберхоф примет два этапа Кубка мира по биатлону в январе 2021 года

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два январских этапа Кубка мира по биатлону, которые, согласно соревновательному календарю, принимает Германия, пройдут в Оберхофе. Такая информация содержится на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU), сообщает БЕЛТА.

По традиции один из этапов в Германии проходит в Рупольдинге. Однако из-за ситуации с пандемией коронавируса правление IBU приняло решение о переносе, чтобы сократить число переездов для спортсменов. Третий этап Кубка мира в январе 2021 года пройдет в итальянском Антхольце.

Таким образом, этапы Кубка мира в Оберхофе пройдут 4-10 января и 11-17 января, а старты в Антхольце - с 18 по 24 января. Расписание этапов Кубка мира на февраль и март 2021 года будет утверждено в ноябре.-0-