Объекты II Европейских игр в феврале-марте войдут в завершающую стадию подготовки

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивные объекты II Европейских игр в феврале-марте 2019 года войдут в завершающую стадию подготовки. Об этом сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА первый заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов.
"Завершается подготовка операционных планов, которые включают порядок работы объектов Европейских игр, взаимодействие всех служб. В феврале-марте следующего года все объекты перейдут в завершающую стадию подготовки к предстоящим стартам. Нашим преимуществом является тот факт, что все сооружения практически готовы. Последним станет стрелковый тир имени Тимошенко, где завершены строительные работы, пройдет монтаж стрелкового оборудования, и тир будет введен в строй в конце этого года, - рассказал Анатолий Котов. - Сейчас идет тщательный анализ использования возможностей спортивных объектов, чтобы избежать серьезных затрат на создание объектов временной инфраструктуры".
Беларусь получила право проведения II Европейских игр на 45-й Генеральной ассамблее ЕОК, которая прошла в Минске 21 октября 2016 года. Соревнования II Европейских игр пройдут на крупнейших спортивных сооружениях Минска, включая стадион "Динамо", "Минск-Арену", "Чижовка-Арену".-0-
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