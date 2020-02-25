Объявлен состав сборной Беларуси на матч квалификации Кубка Дэвиса против Германии

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитан теннисной сборной Беларуси Дмитрий Жирмонт назвал состав команды на гостевой матч Кубка Дэвиса с командой Германии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

К первой встрече нового сезона будут готовиться Егор Герасимов, Илья Ивашко, Александр Згировский, Мартин Борисюк и Андрей Василевский.

Матч квалификации Кубка Дэвиса Германия - Беларусь пройдет 6 и 7 марта на хардовом корте арены Castello в Дюссельдорфе. Белорусские и немецкие теннисисты встречались в розыгрыше Кубка Дэвиса лишь однажды. В сентябре 2003 года в матче плей-офф мировой группы в Германии белорусы выиграли со счетом 3:2. В командном мировом рейтинге сборная Беларуси занимает 45-е место, Германия находится на 12-й позиции.

Победитель матча получит путевку в финальную стадию розыгрыша Кубка Дэвиса, которая пройдет 23-29 ноября в Мадриде. В испанской столице сыграют 12 победителей квалификационных встреч, а также хозяева - теннисисты Испании и сборные Великобритании, Канады, Франции, Сербии и России.-0-