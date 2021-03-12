Объявлен состав женской сборной по борьбе на квалификацию к Играм в Токио

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб национальной команды Беларуси по женской борьбе назвал состав на квалификационный отборочный турнир к Играм XXXII Олимпиады в Токио, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

За путевки поспорят Наталья Варакина (50 кг), Ванесса Колодинская (53 кг), Мария Мамошук (62 кг), Анна Садченко (68 кг), Василиса Марзалюк (76 кг).

В активе женской команды уже имеется одна лицензия. Ирина Курочкина на чемпионате мира 2019 года завоевала бронзовую медаль и получила право выступить в Токио. Одной из самых титулованных в команде является Мария Мамошук, которая завоевала серебряную награду Игр 2016 года. Составы по вольной и греко-римской борьбе были объявлены ранее.

Европейский квалификационный турнир состоится 18-21 марта в Будапеште (Венгрия). На предстоящих соревнованиях будут разыграны по две лицензии на Олимпиаду. Итоговый всемирный отборочный турнир по борьбе пройдет с 6 по 9 мая в Софии (Болгария). Игры XXXII Олимпиады в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа, Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.-0-