В 1/16 финала Кубка Беларуси "Шахтер" сыграет со "Смолевичами", минское "Динамо" встретится c "Гранитом", БАТЭ против "Спутника" и другие пары

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий обладатель Кубка Беларуси солигорский "Шахтер" откроет новый розыгрыш в гостях у лидера первой лиги национального первенства "Смолевичей", сообщает корреспондент БЕЛТА. Так решила жеребьевка 1/16 финала, состоявшаяся в минском Доме футбола.

Финалист прошлого кубкового турнира "Витебск" сыграет на выезде с футболистами "Слонима". Немалый интерес вызывает брестское дерби, в котором трехкратный обладатель Кубка страны и лидер нынешнего чемпионата "Динамо" сыграет с земляками из "Руха".

Составы остальных пар 1/16 финала Кубка Беларуси-2019/2020: "Барановичи" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), "Лида" - "Слуцк", "Ошмяны" - "Ислочь", "Белшина" (Бобруйск) - "Минск", "Клецк" - "Торпедо" (Минск), НФК (Минск) - "Славия" (Мозырь), "Нафтан" (Новополоцк) - "Неман" (Гродно), "Волна" (Пинск) - "Дняпро" (Могилев), "Спутник" (Речица) - БАТЭ (Борисов), "Арсенал" (Дзержинск) - "Энергетик-БГУ" (Минск), "Локомотив" (Гомель) - "Городея", "Гранит" (Микашевичи) - "Динамо" (Минск), "Сморгонь" - "Гомель".

Участники еврокубков (БАТЭ, "Шахтер", минское "Динамо" и "Витебск") сыграют свои поединки 26 июня.

Матчи за выход в 1/8 финала пройдут 27 и 28 июля.-0-