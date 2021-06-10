Обладатель Кубка Гагарина Андрей Стась привез хоккейный трофей в Минск

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обладатель Кубка Гагарина в составе омского "Авангарда" Андрей Стась привез трофей для демонстрации любителям спорта в Минск, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В этот день кубок побывал на трех столичных аренах. С 10:00 и до 12:00 он был выставлен на "Чижовка-Арене". Затем его можно было увидеть на крытом катке в парке Горького, а следующим пунктом пребывания в столице стал Дворец спорта.

В прошедшем сезоне чемпионата КХЛ обладателями Кубка Гагарина стали трое белорусских хоккеистов, выступавших за омский "Авангард": Кирилл Готовец, Андрей Стась и Никита Комаров. Кроме того, в качестве одного из членов тренерского штаба сибирской команды почетный трофей выиграл белорусский специалист Юрий Кузьменков.

Следующий сезон Андрей Стась проведет в челябинском "Тракторе", однако воспользовался своим правом и привез выигранный трофей в Минск, где начинал заниматься хоккеем.

Омский "Авангард" впервые в своей истории выиграл Кубок Гагарина, обыграв в решающей стадии турнира московский ЦСКА. Ранее кубок выигрывали казанский "Ак Барс", уфимский "Салават Юлаев", московское "Динамо", новокузнецкий "Металлург", петербургский СКА и московский ЦСКА.

Кирилл Готовец раздает автографы

Фото Оксаны Манчук