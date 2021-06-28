Областной этап "Кожаного мяча" стартовал в Оршанском районе

28 июня, Оршанский район /Корр. БЕЛТА/. Областной этап республиканских соревнований по футболу среди детей и подростков "Кожаный мяч" на призы Президентского спортивного клуба проходит Оршанском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

В городе Барань собрались 14 команд из районов Витебской области - это победители зональных этапов, которые состоялись 9 июня. В соревнованиях участвуют юные спортсмены в нескольких возрастных категориях: мальчики 2011-2012 годов рождения (младшая группа), 2009-2010 г.р. (средняя), 2007-2008 г.р. (старшая) и девочки 2010-2012 годов рождения. Представлять северный регион на финальном этапе в столице в старшей группе будет команда из Лепеля, в младшей и средней лидеров определят завтра.

В последние годы в области набирает оборот футбол среди девочек. Если в прошлом году на региональной стадии нашлась одна команда, то сегодня выявить лучших приехали три - из Лепеля, Шумилино и Лиозно. Организаторы рассчитывают, что в 2022 году областной этап соберет уже пять девичьих коллективов.

В этот раз среди девочек не было равных команде из Шумилино. Они уверенно обыграли соперниц, а 11-летняя футболистка Елизавета Ходюш забила шесть мячей и стала лучшим бомбардиром турнира. По ее словам, они с семьей участвовали в республиканском этапе соревнований "Папа, мама, я - спортивная семья" в 2017 году и после этого у Лизы появился большой интерес к футболу. "Это прикольно водить мяч, бороться, забивать голы и попадать на большие соревнования. На последнем этапе в Минске будем стараться, хотим войти в тройку", - поделилась планами девочка.

В Барани кроме команд-победителей будут отмечены и лучшие игроки турнира по амплуа: вратарь, защитник, полузащитник и нападающий.

Последний этап соревнований пройдет в сентябре в столице. Там выступят восемь команд в каждой возрастной группе - по одной от области и две от Минска.

"Кожаный мяч" впервые был проведен в 1964 году, победителем всесоюзного финала стала минская команда "Чайка". После распада Советского Союза состязания юных футболистов в Беларуси были возрождены в 1997 году. В них могут участвовать только те ребята, которые не занимаются в специализированных футбольных школах и академиях. Традиционно организуют соревнования Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Министерство образования, ассоциация "Белорусская федерация футбола" и БРСМ.-0-

Фото Александра Хитрова