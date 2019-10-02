Обновленная Школа шахмат ФИДЕ открылась в Минске

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленная Школа шахмат ФИДЕ в Беларуси открылась сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Для торжественного открытия единственной в Беларуси школы с лицензией Международной федерации шахмат (ФИДЕ) в Минск приехали президент ФИДЕ Аркадий Дворкович и девятикратная победительница шахматных Олимпиад, гроссмейстер Майя Чибурданидзе. Также участие в церемонии приняли заместитель председателя Минского горисполкома Артем Цуран и председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина.
Аркадий Дворкович выразил надежду на то, что в этой школе вырастет не одно поколение великих шахматистов. "Беларусь является страной с хорошей шахматной традицией. Самое главное, чтобы благодаря этой школе появился импульс к дальнейшему развитию", - сказал он.
Также сегодня стартовал социальный проект для детей с особенностями развития "Крылья счастья", организуемый Школой шахмат ФИДЕ в Беларуси, Белорусской федерацией шахмат и резидентом парка высоких технологий "СК хайникс мемори солюшнс Восточная Европа".-0-