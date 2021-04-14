Обратный отсчет 100 дней до Олимпийских игр запустили в Токио

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония запуска обратного отсчета 100 дней, оставшихся до начала летних Олимпийских игр, прошла сегодня в мэрии Токио, сообщает ТАСС.

"До Олимпиады осталось 100 дней. Я благодарна всем за то, что мы смогли подобраться к этому рубежу. Мы смогли сделать это в том числе благодаря мерам против коронавируса и усилиям врачей. Мы намерены приложить все силы, чтобы провести прекрасную Олимпиаду", - отметила губернатор Токио Юрико Коикэ.

Вице-президент оргкомитета "Токио-2020" Тосиаки Эндо добавил: приоритетом организаторов остаются безопасные соревнования. "Мы с нетерпением ждем 23 июля, когда начнутся Игры. Я надеюсь, что спортсмены в Токио смогут продемонстрировать самые высокие результаты", - сказал он.

По случаю отмечаемой даты в здании мэрии Токио установили фигуры талисманов Олимпиады и Паралимпиады высотой 2,6 м. Один получил имя Мирайтова, состоящее из двух японских слов - "мирай" (будущее) и "това" (вечность). Второй символ назвали Сомэйти - производное от сорта сакуры Сомэйёсино из префектуры Нара, который также называют королевской вишней, и английской фразы "so mighty" ("такой могущественный"). Кроме того, на вершине горы Такао в пригороде Токио был установлен символ Олимпиады - пять колец.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021-го. Всего на Олимпиаде будет разыграно свыше 330 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Из-за нестабильной ситуации в мире ранее было решено не допускать на Олимпиаду болельщиков из-за рубежа. К концу апреля будет принято решение, какое число японских зрителей допустят на спортивные объекты.

Как ожидается, в Играх примут участие до 10 тыс. спортсменов, которые смогут въехать в страну по упрощенной схеме без обязательного двухнедельного карантина. Их перемещения и контакты будут сильно ограничены. По опубликованным Международным олимпийским комитетом (МОК) предварительным правилам проведения Игр в Токио, атлеты должны будут сдавать тест на COVID-19 не реже одного раза каждые четыре дня. Однако, как заявляли в оргкомитете "Токио-2020", эта периодичность может быть скорректирована с целью сделать проверки еще более частыми. По правилам, частота ПЦР-тестирования будет зависеть от вида спорта и расписания соревнований. Анализы будут делать в специализированной лаборатории на территории Олимпийской или Паралимпийской деревни. Если спортсмен проживает вне этих объектов, ему придется воспользоваться выделенным спецтранспортом для сдачи анализов.

На сегодня подготовка к соревнованиям вступает в завершающую стадию.-0-