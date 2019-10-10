Обыграв "Тулон", минская "Столица" вышла в элитный раунд мини-футбольной Лиги чемпионов

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во втором матче основного раунда мини-футбольной Лиги чемпионов минская "Столица" обыграла "Тулон" со счетом 3:1. Таким образом, белорусы за тур до конца состязаний обеспечили себе место в элитной стадии турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Игрок минской команды Олег Гобенко отличился уже на 9-й минуте встречи. Правда, уже через две минуты Мохаммед Жуад выровнял счет. До конца первой половины встречи обе дружины разнообразно атаковали, но счет не изменился.
После перерыва Тиаго Да Кошта и Мохаммед Жуад имели несколько отличных шансов для взятия ворот. На высоте был вратарь минчан Дмитрий Поляков.
"Столица" ответила на 31-й минуте. Николай Грицына забил мяч, который в итоге оказался победным. Тулон не сдавался, нагнетая ситуацию у ворот белорусской команды. Однако, как это часто бывает, вместо того чтобы сравнять счет, французы пропустили третий мяч. Вновь отличился Олег Горбенко. В оставшееся до финального свистка время, минчане технично сохраняли добытое преимущество.
В еще одном матче дня, нидерландский "Ховокубо" и косовский "Либурн" разошлись вничью – 3:3.
После второго игрового дня турнирная таблица Группы 7 мини-футбольной Лиги чемпионов обрела следующий вид: Столица – 6 очков (2 игры), Либурн – 2 (2), Тулон – 1 (2), Ховокубо – 1 (2). -0-