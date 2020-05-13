Очередной конгресс АIBA пройдет в декабре 2020 года

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной конгресс Международной федерации бокса (AIBA) пройдет 12-13 декабря 2020 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

Голосование членов исполкома АIBA проходило по электронной почте. Решение о созыве конгресса было принято большинством голосов. Среди вопросов, которые будут на повестке дня, - принятие новой конституции организации, избрание нового президента АIBA, утверждение счетов организации и отчеты профильных комиссий.

"Мы надеемся, что санитарная ситуация позволит нам провести очередной конгресс AIBA в декабре. Федерация активно работает над реформами, не только изменяя устав, но и пересматривая формат и расписание соревнований", - отметил исполняющий обязанности президента AIBA Мохамед Мустасан, комментируя решение членов исполкома Международной федерации бокса.

Внеочередной конгресс AIBA, запланированный на июнь этого года, был отменен из-за пандемии коронавируса.-0-