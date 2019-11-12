Одна из лидеров сборной Беларуси по волейболу Анна Климец выбыла из строя до конца сезона

Анна Климец (№11) в атаке. Фото ВК "Уралочка-НТМК"
12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из лидеров женской сборной Беларуси по волейболу блокирующая Анна Климец выбыла из строя до конца сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт спортсменки.
Волейболистка "Уралочки-НТМК" из Екатеринбурга, выступающая в российской суперлиге, недавно вернулась в строй после травмы, полученной в полуфинале Кубка России.
Проблемы со здоровьем дали о себе знать во время поединка четвертого тура против саратовского "Протона". Как оказалось, у Анны Климец случился разрыв ахиллова сухожилия, который потребует операции и длительного восстановления.-0-