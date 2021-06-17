Одобрены правила антидопингового обеспечения I Игр стран СНГ

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая группа по подготовке и проведению I Игр стран СНГ одобрила правила антидопингового обеспечения соревнований, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В заседании рабочей группы, которое прошло сегодня онлайн, приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ. Обсуждали подготовку Игр. При этом особое внимание было уделено аккредитации делегаций стран-участниц.

Было решено просить органы госвласти в области физической культуры и спорта стран СНГ, не подтвердившие официально участие в Играх, направить до 25 июня в Министерство спорта России официальное подтверждение с указанием сведений о руководителях спортивных делегаций и видах спорта, в которых планируется участие. Также будут просить в установленные регламентом сроки внести в систему аккредитации видов спорта, планируемых для участия, количественные заявки команд, поименные списки судей, именные заявки по видам спорта, информацию о размещении и датах прибытия.

Следующее заседание рабочей группы решено провести 20 июля.

I Игры стран СНГ пройдут с 4 по 11 сентября в Казани. Планируется, что участие в них примут около 3 тыс. спортсменов в возрасте до 23 лет. Они разыграют 193 комплекта медалей по 16 видам спорта. Для мероприятий будут задействованы 12 спортивных объектов. Логотипом I Игр стран СНГ стала Жар-птица, талисманом был выбран Барс.-0-