Оглашен состав хоккейной юниорской сборной Беларуси на чемпионат мира в США

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб хоккейной юниорской сборной Беларуси во главе с Дмитрием Шульгой огласил состав, который отправится на чемпионат мира в США, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси

Ставка будет сделана на следующих игроков: вратари: Иван Жигалов, Тихон Чайка (оба - "Беларусь U-18"), Ян Шостак ("Минские зубры"); защитники: Дмитрий Кузьмин ("Динамо-Молодечно"), Никита Парфенюк ("Юность"), Илья Гаврилов ("МХК Спартак-Москва", МХЛ), Даниил Рогач, Арсений Сазанович, Никита Стасенко, Максим Сущинский (все - "Беларусь U-18"), Павел Камко ("Металлург", "Майский", Россия, НМХЛ); нападающие: Иван Аношко, Егор Игнатенко, Андрей Лошко, Мирослав Михалев, Илья Морозов, Федор Николаеня, Захар Польшаков, Егор Сидоров, Даниил Сотишвили, Владислав Шило (все - "Беларусь U-18"), Егор Голубов ("СКА-Санкт-Петербург U-17"), Егор Клавдиев, Герман Яваш (оба - "Динамо-Молодечно"), Данила Климович ("Минские зубры").

Юниорская сборная Беларуси вылетает в США 19 апреля. Чемпионат мира для нашей команды стартует 26 апреля матчем против команды Швеции. На следующий день подопечные Дмитрия Шульги поспорят со швейцарскими сверстниками. 29 апреля их будет ждать противоборство с командой Латвии, и 1 мая болельщиков ждет спор юниорских дружин Канады и Беларуси.

Юниорский чемпионат мира (U-18) пройдет в пригороде Далласа Фриско с 26 апреля по 6 мая.-0-