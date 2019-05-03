Огонь II Европейских игр зажжен в Риме

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Огонь II Европейских игр зажжен сегодня в Риме в комплексе Ara Pacis Museum, где находится знаменитый памятник архитектуры Арка мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В торжественной церемонии приняли участие руководство Европейских олимпийских комитетов во главе с президентом этой организации Янезом Кочиянчичем, министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин.

Янез Кочиянчич передал огонь игр министру спорта и туризма Беларуси, у которого переняла эстафету олимпийская чемпионка в беге на 100 м Юлия Нестеренко, а затем - триумфатор Олимпиады в Рио Владислав Гончаров. После прославленная фехтовальщица, четырехкратная олимпийская чемпионка Елена Белова отдала факел II Европейских игр белорусским байкерам.

По пути в Беларусь 5-7 мая запланировано поднять факел на высшую точку Европы гору Монблан. Это сделают белорусские альпинисты. Планируется посетить Национальные олимпийские комитеты Словении, Австрии, Словакии, Венгрии, Польши. Пламя будет доставлено в Беларусь в сопровождении байкерского клуба The One Chapter Belarus.

В Беларуси эстафета начнет свой путь 12 мая, факел мультиспортивного форума побывает во всех регионах: в Брестском - 12-17 мая, Гродненском - 18-23 мая, Витебском - 24-29 мая, Могилевском - 30 мая - 4 июня, Гомельском - 5-10 июня, Минском - 11-16 июня.

В Минске "Пламя мира" встретят 17 июня на площади Государственного флага. В этот же день факел проследует по проспекту Победителей, 18 июня - по проспекту Независимости. 19 июня участники эстафеты направятся на минские предприятия. Далее планируется посещение парков и достопримечательностей города, участие в церемонии приветствия атлетов в Деревне спортсменов. Маршрут эстафеты завершится 21 июня на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" - во время церемонии открытия II Европейских игр будет зажжен огонь форума.

В эстафете огня в Беларуси примут участие 450 факелоносцев, которыми станут лучшие спортсмены страны, известные специалисты, авторитетные деятели науки, культуры и искусств.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

Беларусь получила право на проведение II Европейских игр 21 октября 2016 года по итогам голосования делегатов из 50 стран на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов в Минске.-0-