11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Огонь XXXII летних Олимпийских игр зажгут 12 марта в Греции, после чего начнется эстафета, которая продлится по 19 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

После официальной церемонии в Олимпии факел будет передан победительнице Игр-2016 по стрельбе из пневматического пистолета гречанке Анне Коракаки. Далее эстафету примет олимпийская чемпионка 2004 года марафонка Мидзуки Ногути, которая первой из представителей Японии возьмет в руки факел Игр. Олимпийский огонь в Греции пронесут также трехкратные чемпионы Игр - дзюдоист Тадахиро Номура и Саори Йошида (женская борьба).

Из-за угрозы распространения коронавируса в Европе была сокращена официальная программа торжеств - отменены визиты почетных гостей и посещение церемонии зрителями.

В Японию огонь прибудет 26 марта. Эстафета начнется в префектуре Фукусима на стадионе, где располагалась главная база ликвидаторов последствий аварии на АЭС "Фукусима-1". Первыми факел доверено пронести игрокам женской сборной Японии по футболу, которые в 2011 году выиграли мировое первенство.

Эстафета огня, получившая названия "Надежда освещает наш путь", продлится на территории Японии 121 день.

XXXII летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.-0-