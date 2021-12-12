Огонь зимнего ЕЮОФ зажжен в Вуокатти

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Огонь зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля (ЕЮОФ) зажжен в Вуокатти, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.
В Финляндии состоялось открытие престижных комплексных соревнований перед стартом хоккейного турнира среди сборных до 18-и лет.
Сборная Беларуси также приняла участие в церемонии и готовится к предстоящему старту. Для подопечных Андрея Михалева соревнования начнутся 14 декабря матчем с соперниками из России.
Зимний ЕЮОФ перенесен с 2021-го на 20–25 марта следующего года. Однако хоккейный турнир, участие в котором примет и белорусская команда, пройдет 13–17 декабря 2021-го.
Статус хоккейного турнира на предстоящем Европейском юношеском олимпийском фестивале будет выше, чем в предыдущие годы.-0-