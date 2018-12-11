Ограничения на выступление белорусских спортсменов за российские команды снимут в начале 2019 года

11 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Белорусским спортсменам в начале 2019 года разрешат без ограничений выступать на всероссийских соревнованиях по игровым видам спорта. Об этом сообщил сегодня журналистам министр спорта России Павел Колобков после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко предлагает России снять ограничения на участие белорусских спортсменов в игровых видах спорта "Я благодарю вас, что у нас есть движение в приравнивании белорусов к россиянам, чтобы тут не было различий. По хоккею вроде бы решили проблему, но, я думаю, надо двигаться и по другим видам спорта", - сказал Александр Лукашенко.

"На протяжении нескольких лет мы работали вместе с Министерством спорта и туризма Беларуси, обсуждали это с юристами. Было принято решение о том, что сначала белорусские хоккеисты смогут выступать наравне с российскими спортсменами, также уже принято решение в отношении других игровых видов спорта: футбол, гандбол, баскетбол и т.д. Буквально через несколько недель это решение вступит в силу", - рассказал Павел Колобков.

В августе этого года Министерство спорта России приняло приказ, по которому лимит легионеров в водном поло, волейболе, гандболе, хоккее на траве, регби, хоккее с мячом и баскетболе увеличен с семи до восьми спортсменов. В сентябре российское ведомство сняло ограничения на участие белорусских хоккеистов во всероссийских спортивных соревнованиях.

Одновременно в ноябре появились проекты приказов Министерства спорта России по внесению аналогичных изменений в части снятия ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за сборные РФ, во всероссийских спортивных соревнованиях по баскетболу, водному полу, волейболу, гандболу, регби, хоккею на траве, хоккею с мячом и футболу. Чтобы документы вступили в силу, они должны пройти сначала общественное обсуждение и независимую антикоррупционную экспертизу, а затем государственную регистрацию в Министерстве юстиции России.-0-