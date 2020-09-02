Около 200 юных гребцов собрались на соревнования в Бресте

2 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Открытое первенство Брестской области по гребле на байдарках и каноэ на призы первого олимпийского чемпиона Беларуси С.Л.Макаренко пройдет 2-4 сентября на гребном канале в Бресте, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре олимпийского резерва по гребле.

Традиционный ежегодный турнир состоится в 11-й раз. В соревнованиях участвуют юноши и девушки 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения. Всего ожидается 192 спортсмена. Это учащиеся специализированных учреждений образования, воспитанники спортивных школ Брестской области, а также Гродно и Минска.

В программе первенства - заезды каноэ и байдарок-одиночек на дистанции 200 м, 500 м и 1000 м. Сегодня перед стартами на 14.00 запланировано торжественное открытие турнира. "Стартовая система полностью готова к проведению соревнований. Накануне ее смонтировали и установили на гребном канале. Надеемся, что, несмотря на непогоду, отклонений в программе первенства юных гребцов не будет", - сказал специалист по связям с общественностью БО ЦОР по гребле Олег Голос.

Заслуженный мастер спорта Сергей Макаренко стал олимпийским чемпионом в 1960 году, показав в паре с Леонидом Гейштором лучший результат на каноэ-двойке на дистанции 1000 м на XVII Олимпийских играх в Риме. В 2007 году ему присвоено звание "Почетный гражданин города Бреста".-0-