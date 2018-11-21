Около 200 сильнейших гимнастов страны соберет турнир Double Twist в Могилеве

21 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Открытый республиканский турнир по прыжкам на батуте и акробатической дорожке Double Twist пройдет 28-30 ноября в Могилеве, сообщили БЕЛТА в Белорусской ассоциации гимнастики.

На соревнования приедут около 200 сильнейших спортсменов в возрасте от 8 до 18 лет со всей Беларуси. Победа в турнире для некоторых из них станет пропуском в национальную сборную, а также позволит участвовать в престижных международных соревнованиях.

Во время состязаний будут разыграны 24 комплекта медалей в трех возрастных группах. Определят победителей и в номинациях "Высший пилотаж" - за выполнение программы имеющей самый высокий коэффициент трудности среди спортсменов старшей и средней возрастных групп по прыжкам на батуте и Double Twist - за выполнение элемента наивысшей сложности среди спортсменов старшей и средней возрастных групп по прыжкам на акробатической дорожке. Отметят также самых юных участников турнира.

Организаторами соревнований выступают Белорусская ассоциация гимнастики и Могилевская городская СДЮШОР "Багима".-0-