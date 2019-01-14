Около 200 спортсменов соберет международный турнир по вольной борьбе в Витебске

14 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. XXVII Международный турнир по вольной борьбе памяти капитана III ранга Анатолия Испенкова и погибших членов экипажа подводной лодки "Комсомолец" соберет около 200 спортсменов в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

Турнир памяти Анатолия Испенкова и его погибших товарищей-подводников пройдет 20-21 января в витебском спорткомплексе ОАО "Витязь". С инициативой проведения состязаний в свое время выступил бывший одноклассник Испенкова - тренер Анатолий Коваленко.

Ожидается, что в этом году на борцовском ковре в поединке сойдутся спортсмены из России, Украины, Латвии, Молдовы, Эстонии и Беларуси.

В Норвежском море 7 апреля 1989 года из-за пожара затонула атомная подводная лодка Северного флота "Комсомолец" - К-278. Из 69 человек экипажа погибли 42, в том числе капитан 3-го ранга Анатолий Испенков - инженер, командир электротехнического дивизиона субмарины. В аварийной обстановке он сменил потерявшего сознание вахтенного у дизель-генератора и, выполняя его обязанности, обеспечил подводную лодку электроэнергией, чтобы смогла спастись хотя бы часть экипажа. Имя своего героического ученика носит витебская средняя школа №8, на ней установлена мемориальная доска Испенкову.-0-