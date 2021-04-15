Около 250 юных байдарочников и каноистов посоревнуются на турнире в Бресте

15 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня стартуют открытые республиканские соревнования, посвященные памяти защитников Брестской крепости, сообщил корреспонденту БЕЛТА специалист по связям с общественностью областного центра олимпийского резерва по гребле Олег Голос.

Турнир, который продлится по 16 апреля, откроет сезон на водах брестского гребного канала. За награды поборются около 250 юношей и девушек 2003-2004 годов рождения со всех областей и Минска. Команду хозяев представят 35 спортсменов.

Эти состязания личные. В первой половине дня 15 апреля байдарочники и каноисты посоревнуются на дистанции 2000 м, вечером состоятся заезды на 500 м. В заключительный день определятся сильнейшие в гонках на 1000 м.

Предварительно, в Бресте в конце мая планируется провести молодежное первенство Беларуси по академической гребле, а в начале июня - открытый чемпионат республики среди мужчин и женщин. Также, если не вмешается пандемия, то в июне областной центр примет республиканскую универсиаду по гребле на байдарках и каноэ. "Календарный план соревнований сверстан, но он может изменяться в связи с пандемией коронавируса. Например, с республиканскими стартами "Весенние грачи" по академической гребле мы традиционно открывали в Бресте спортивный сезон, но в назначенную дату в этот раз они не состоялись", - обратил внимание Олег Голос.-0-