Около 250 юных тяжелоатлетов станут участниками турнира памяти Э. Гуриновича в Гомеле

13 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. XXIII Открытый областной турнир по тяжелой атлетике памяти тренера Эдуарда Гуриновича пройдет в Гомеле 13-15 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете.

Турнир соберет в спорткомплексе ОАО "Гомсельмаш" команды спортсменов 2003 года рождения из районов Гомельской области, а также Гродно, Пинска и Новополоцка. За звание победителей и призеров турнира поборются около 250 юношей и девушек в весовой категории до 78 кг. Плотный график состязания предусматривает выступления спортсменов с раннего утра до позднего вечера. Торжественное открытие турнира пройдет сегодня в 14.00.

На открытии турнира, который пройдет в 23-й раз, будет присутствовать ученик Эдуарда Гуриновича - неоднократный чемпион и рекордсмен Беларуси по тяжелой атлетике Евгений Пошернев. Он поприветствует и поддержит спортсменов на областном старте.

Во время турнира в Гомеле пройдет благотворительная акция по сбору средств для реабилитации мастера спорта Беларуси по тяжелой атлетике, бронзового призера чемпионата Европы среди юношей до 17 лет Дмитрия Ходаса. Перспективный молодой спортсмен получил тяжелую травму позвоночника на чемпионате Европы в декабре 2019 года. Участникам и зрителям турнира раздадут специальные бюллетени с реквизитами благотворительного счета. "Мы не называем конкретные суммы и никому не навязываем акцию. Все должно идти от сердца, добровольно. Мы лишь рассказываем о ситуации. Это тот случай, когда, объединившись, можно помочь человеку. К слову, часть судейской коллегии, за исключением детей, отказались от оплаты за судейство в пользу реабилитации спортсмена", - подчеркнули в оргкомитете. Вся республика присоединяется к благотворительной акции. К примеру, в поддержку тяжелоатлета выступят и хоккейные команды, которые выйдут на лед в Гомеле.

Организаторами состязания являются областное управление спорта и туризма Гомельского облисполкома, региональное отделение общественного объединения "Белорусский тяжелоатлетический союз", спортивный комплекс ОАО "Гомсельмаш" и профсоюзная организация предприятия.

Эдуард Гуринович начал трудовую деятельность тренером по тяжелой атлетике в спортивном клубе ОАО "Гомсельмаш" в 1968 году после окончания Белорусского института физической культуры. В 1973-м был переведен тренером-преподавателем в ДЮСШ "Гомсельмаш". В 1980 году активно участвовал в строительстве специализированного зала тяжелой атлетики на шесть помостов, где в последующем проходили подготовку маститые спортсмены страны. Среди них - призер чемпионата мира и первенств Европы и участник Олимпийских игр в Афинах Александр Анищенко, мастер спорта международного класса и 20-тикратная рекордсменка республики Татьяна Громыко, победитель и бронзовый призер первенств Европы Анастасия Осмоловская, чемпион Европы и трижды серебряный призер чемпионата мира среди ветеранов Вадим Алексашин.Талантливый тренер подготовил одного мастера спорта международного класса и около 20 мастеров спорта, победителей и призеров первенств Советского Союза, чемпионов и призеров республиканских первенств. Болезнь и безвременный уход из жизни не прервали его дело. Ученики продолжили начинания тренера. А 23 года назад в память о наставнике основали областной турнир по тяжелой атлетике.-0-