Около 350 спортсменов соберут в Могилеве республиканские соревнования по легкой атлетике

25 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Около 350 спортсменов со всех регионов страны соберут 25-27 ноября в Могилеве республиканские соревнования по легкой атлетике памяти заслуженного тренера Беларуси Ф.Ф.Кулаковского. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор областного центра олимпийского резерва по легкой атлетике и игровым видам спорта Дмитрий Чигир.

"Соревнования памяти Федора Кулаковского в этом году отметят очередной юбилей: они пройдут уже в 15-й раз, - отметил Дмитрий Чигир. - В их программу традиционно включены следующие виды спорта: бег, прыжки в длину и высоту, толкание ядра, метание диска и молота, спортивная ходьба. Участники, юноши и девушки, будут разделены на две возрастные группы: U-18 и U-16, а в ходьбе еще и U-14. Все состязания состоятся в легкоатлетическом манеже СК "Олимпиец".

Победителей и призеров соревнований наградят дипломами и медалями.-0-