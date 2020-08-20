Около 80 спортсменов примут участие в Олимпийских днях молодежи Брестской области по гребле

20 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Олимпийские дни молодежи Брестской области по академической гребле пройдут на гребном канале в Бресте с 20 по 21 августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре олимпийского резерва по гребле.

В лично-командных состязаниях участвуют юноши и девушки 2003-2004 годов рождения. Это учащиеся спортивных школ Бреста и Пинска - всего около 80 человек. Юные гребцы будут состязаться на классической дистанции в 2000 м. В программе соревнований - заезды лодок-одиночек, экипажей распашных и парных двоек и четверок, а также восьмерок с рулевым.

"Перспективные ребята есть в обеих командах. Это будущий резерв страны. Цель состязаний (помимо развития и популяризации гребного спорта на Брестчине) - отобрать сильнейших спортсменов среди юниоров для участия в республиканских соревнованиях, которые пройдут 8-10 сентября в Заславле", - отметила заместитель директора областного центра олимпийского резерва по гребле Ирина Попенко.

Из победителей будет сформирована сборная команда области (17 человек).

Соревнования стартуют в 16.00. Перед этим на гребном канале состоится парад открытия.

Олимпийские дня молодежи проводятся под эгидой управления спорта и туризма Брестского облисполкома.-0-