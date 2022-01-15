Около 800 атлетов выступили в турнире по спортивно-боевым единоборствам памяти митрополита Филарета

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 800 спортсменов приняли участие в VIII Рождественском благотворительном турнире по спортивно-боевым единоборствам памяти Героя Беларуси митрополита Филарета, прошедшем в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Министр антимонопольного регулирования и торговли, председатель Белорусской федерации каратэ Алексей Богданов

В спорткомплексе БГУФК за награды в соревнованиях по каратэ, таэквондо, кекусинкай и рукопашному бою сражались атлеты всех возрастных категорий - от мала до велика. Для гостей и участников был организован благотворительный концерт. Турнир проводится с целью оказания помощи детям с ограниченными возможностями и популяризации здорового образа жизни. Средства, полученные от проведения турнира, будут направлены на приобретение необходимых средств гигиены для детей, проживающих в психоневрологических интернатах Беларуси.

Организаторами этой благотворительной акции стали Белорусский государственный университет физической культуры, Белорусская православная церковь, федерации по видам единоборств, отдел молодежи Минской епархии Белорусской православной церкви и спортивный клуб "УниверПрофи".-0-

Фото Оксаны Манчук