Окончательное решение о возможности проведения Олимпийских игр в Токио примут весной 2021 года

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Окончательное решение о проведении летних Олимпийских игр в Токио примут весной 2021 года, оно будет зависеть от ситуации с распространением коронавирусной инфекции в мире. Об этом заявил вице-президент оргкомитета "Токио-2020" Тосиаки Эндо, его комментарий опубликовало агентство Киодо, сообщает ТАСС.

"Ориентировочно в марте 2021 года нам предстоит определиться с составом команд. Где-то в это же время организационный комитет примет определенные решения по вопросу проведения Олимпиады, которые зависят от ситуации с коронавирусом", - сказал Тосиаки Эндо. Он подчеркнул, что пока об отмене Игр говорить рано.

Как проинформировало агентство Киодо, глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори и губернатор столичной префектуры Юрико Коикэ провели встречу, во время которой подтвердили, что будут сотрудничать с целью оптимизации и упрощения проведения соревнований из-за ситуации с пандемией коронавируса. Ранее сама Юрико Коикэ заявила, что рассматриваются различные варианты. При этом она подчеркнула, что необходимо добиться понимания граждан Японии и спортсменов.

Газета "Иомиури" сообщила 4 июня, что власти Японии были нацелены на проведение Олимпиады в полноценном формате, однако продолжающая оставаться непростой ситуация с коронавирусом заставила их рассматривать вариант более упрощенного проведения Игр. По данным источников издания, может сократиться число участников церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр. Также будут введены ограничения для количества зрителей на стадионах.

Японская сторона рассматривает вариант проведения обязательного тестирования на коронавирус не только для спортсменов и членов команд, но и всех болельщиков. Могут быть введены ограничения на передвижение спортсменов за пределами Олимпийской деревни.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа этого года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год. Планируется, что они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-