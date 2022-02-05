Олег Антоненко стал генеральным менеджером ХК "Динамо-Минск"

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский хоккеист Олег Антоненко стал первым заместителем генерального директора ХК "Динамо-Минск" - генеральным менеджером по спорту, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Ранее занимавший эту должность Андрей Парфимович теперь будет выполнять функции ведущего специалиста по селекции спортивного отдела.
Игровую карьеру Олег Антоненко начал в минском "Динамо" в сезоне 1988/89. Выигрывал Кубок Беларуси и четырежды - золотые медали чемпионата страны. В составе "зубров" провел 24 матча в КХЛ, в которых набрал 14 (9+5) очков. В 1990 году в составе молодежной сборной СССР стал чемпионом мира. В национальной сборной Беларуси играл на трех Олимпиадах и 11 чемпионатах мира. С 2014 по 2017 год Олег Антоненко входил в тренерский штаб сборной Беларуси, в сезоне 2017/2018 был ассистентом главного тренера в солигорском "Шахтере".-0-